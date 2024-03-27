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Зайнуллин Гайфулла

Место рождения

Татарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи

Дата рождения

05.12.1914

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914

Отец: Халитов Зайнулла

Мать: Бибизиян Шарафиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина (Мухаметшина) Сыруржихан Загитовна

Военная служба
Неизвестно
Зайнуллин Гайфулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи Дата призыва: 26.08.1941 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Выбытие из воинской части: 26.08.1941 Дата документа: __.__.1942 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов г. Казань Дело ист. информации: 11001762 Идёт загрузка Поиск похожих документов
Зайнуллин Гайфулли Зайн. Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, Верхне-Лащинский с/с, д. Верхне-Лащи Место призыва: __.__.1941 Буинский РВК... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайнуллина (Мухаметшина) Сыруржихан Загитовна

Смерть
?.08.1942

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