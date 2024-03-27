Зайнуллин Гайфулла
Место рожденияТатарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи
Дата рождения05.12.1914
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
Отец: Халитов Зайнулла
Мать: Бибизиян Шарафиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Зайнуллин Гайфулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи Дата призыва: 26.08.1941 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Выбытие из воинской части: 26.08.1941 Дата документа: __.__.1942 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов г. Казань Дело ист. информации: 11001762 Идёт загрузка Поиск похожих документов
Зайнуллин Гайфулли Зайн. Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, Верхне-Лащинский с/с, д. Верхне-Лащи Место призыва: __.__.1941 Буинский РВК... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайнуллина (Мухаметшина) Сыруржихан Загитовна
Смерть
?.08.1942