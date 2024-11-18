Руссен Александр Иванович
мужской, родился 21.09.1878
умер 1920
Супруги
Руссен (Вульбрун) Мария ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Зюзина (Руссен) Евгения Александровна18.04.1907 г.р.
Руссен Ростислав Александрович23.02.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: Зюзина (Руссен) Евгения Александровна
Мать ребёнка: Руссен (Вульбрун) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
23.02.1910
Сын: Руссен Ростислав Александрович
Мать ребёнка: Руссен (Вульбрун) Мария Яковлевна
Смерть
1920