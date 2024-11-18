Руссен Александр Иванович 21.09.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Руссен Александр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.09.1878

умер 1920

Супруги
Руссен (Вульбрун) Мария ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Зюзина (Руссен) Евгения Александровна18.04.1907 г.р.
Руссен Ростислав Александрович23.02.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руссен (Вульбрун) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: Зюзина (Руссен) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Руссен (Вульбрун) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Руссен Ростислав Александрович

Мать ребёнка: Руссен (Вульбрун) Мария Яковлевна

Смерть
1920

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