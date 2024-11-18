Руссен Ростислав Александрович 23.02.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Руссен Ростислав Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.02.1910

умер Неизвестно

Отец
Руссен Александр Иванович21.09.1878 г.р.
Мать
Руссен (Вульбрун) Мария ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Руссен (Демьяненко-Богун) Мария Афанасьевна07.07.1921 г.р.
Дети
Руссен Наталья Ростиславовна26.06.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910

Отец: Руссен Александр Иванович

Мать: Руссен (Вульбрун) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руссен (Демьяненко-Богун) Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
26.06.1954

Дочь: Руссен Наталья Ростиславовна

Мать ребёнка: Руссен (Демьяненко-Богун) Мария Афанасьевна

Одесса, Одеська область

Смерть
Неизвестно

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