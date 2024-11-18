Руссен Ростислав Александрович
мужской, родился 23.02.1910
умер Неизвестно
ОтецРуссен Александр Иванович21.09.1878 г.р.
МатьРуссен (Вульбрун) Мария ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Руссен (Демьяненко-Богун) Мария Афанасьевна07.07.1921 г.р.
Дети
Руссен Наталья Ростиславовна26.06.1954 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1954
Дочь: Руссен Наталья Ростиславовна
Мать ребёнка: Руссен (Демьяненко-Богун) Мария Афанасьевна
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно