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Федько Иван Николаевич

Место рождения

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1947

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Федько Николай Матвеевич

Мать: Федько Евдокия Владимировна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.11.1975

Сын: Федько Алексей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1997
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
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