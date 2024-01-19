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Федько Николай Матвеевич

Место рождения

Пешковка, Федоровский район, Костанайская область

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

07.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: Федько Матвей Авдеев

Мать: Федько Оксана Прокофиева

Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Федько Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Федько Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1939

Сын: Федько Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
По документам родился 25.03.1939
Рождение ребёнка
1943

Сын: Федько Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Награда
30.10.1945
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941"
Рождение ребёнка
1947

Сын: Федько Иван Николаевич

Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федько Евдокия Владимировна

Смерть
07.07.1987
Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
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