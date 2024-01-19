Федько Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1911 ст.
Дата смерти07.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Отец: Федько Матвей Авдеев
Мать: Федько Оксана Прокофиева
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Федько Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Федько Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
23.03.1939
Сын: Федько Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна
По документам родился 25.03.1939
Рождение ребёнка
1943
Сын: Федько Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна
Награда
30.10.1945
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941"
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
05.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федько Евдокия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1987