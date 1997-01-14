Федько Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1939
Дата смерти14.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939
По документам родился 25.03.1939
Рождение ребёнка
07.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федько Арина Андеевна
Награда
20.03.1970
Юбилейная медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
Рождение ребёнка
18.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федько Арина Андеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федько Арина Андеевна
Смерть
14.01.1997