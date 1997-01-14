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Федько Алексей Николаевич

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Место рождения

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.03.1939

Дата смерти

14.01.1997

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1939

Отец: Федько Николай Матвеевич

Мать: Федько Евдокия Владимировна

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
По документам родился 25.03.1939
Рождение ребёнка
07.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федько Арина Андеевна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Награда
20.03.1970
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Юбилейная медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
Рождение ребёнка
18.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федько Арина Андеевна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федько Арина Андеевна

Смерть
14.01.1997
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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