Федько Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1975
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1975
Отец: Федько Иван Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2018