Федько Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федько Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1975

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1975

Отец: Федько Иван Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2018
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
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