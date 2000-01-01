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(Hanreck) Rebecca

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Место рождения

Whitechapel, London, England

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Hanreck Joseph

Мать: Hanreck Lener

Whitechapel, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1891
12 Calverley St, Hamlet of Mile End Old Town, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Scholar
Смерть
Неизвестно
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