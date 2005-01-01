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Hanreck Lener

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Место рождения

Warso Poland

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1868 и 1868 г.р.
Около 1870 г.р.
Около 1873 г.р.
Около 1876 г.р.
1880 г.р.
Около 1884 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Warso Poland
Рождение ребёнка
Между ?.01.1868 и ?.03.1868

Сын: Hanreck Emanuel

Отец ребёнка: Hanreck Joseph

Shoreditch, London, England
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Annie

Отец ребёнка: Hanreck Joseph

Walworth RD, London
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Hanreck Maurice

Отец ребёнка: Hanreck Joseph

London City RD
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Hanreck Ephiaim

Отец ребёнка: Hanreck Joseph

London City RD
Рождение ребёнка
10.11.1880

Дочь: Henrietta

Отец ребёнка: Hanreck Joseph

Holborn, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Jane

Отец ребёнка: Hanreck Joseph

Whitechapel, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Rebecca

Отец ребёнка: Hanreck Joseph

Whitechapel, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1891
12 Calverley St, Hamlet of Mile End Old Town, London, England
Смерть
Неизвестно
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