Hanreck Lener
Место рожденияWarso Poland
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Warso Poland
Рождение ребёнка
Между ?.01.1868 и ?.03.1868
Сын: Hanreck Emanuel
Отец ребёнка: Hanreck Joseph
Shoreditch, London, England
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Annie
Отец ребёнка: Hanreck Joseph
Walworth RD, London
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Hanreck Maurice
Отец ребёнка: Hanreck Joseph
London City RD
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Hanreck Ephiaim
Отец ребёнка: Hanreck Joseph
London City RD
Рождение ребёнка
10.11.1880
Дочь: Henrietta
Отец ребёнка: Hanreck Joseph
Holborn, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Jane
Отец ребёнка: Hanreck Joseph
Whitechapel, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Rebecca
Отец ребёнка: Hanreck Joseph
Whitechapel, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1891
12 Calverley St, Hamlet of Mile End Old Town, London, England
Смерть
Неизвестно