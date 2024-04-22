(Суслонова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суслонова) Надежда Павловна

Место рождения

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

17.09.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1866

Отец: Суслонов Павел Трофимович

Мать: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.05.1881

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.04.1883

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.06.1885

Сын: Чупин Иван Федорович

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
21.01.1887

Муж: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Берсенев Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.12.1891

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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