(Суслонова) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения17.09.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1866
Отец: Суслонов Павел Трофимович
Мать: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
24.05.1881
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Чупин Федор
Рождение ребёнка
09.04.1883
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Чупин Федор
Рождение ребёнка
12.06.1885
Сын: Чупин Иван Федорович
Отец ребёнка: Чупин Федор
Бракосочетание
21.01.1887
Муж: Чупин Федор
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Чупин Федор
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Берсенев Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Чупин Федор
Рождение ребёнка
08.12.1891
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Чупин Федор
Смерть
Неизвестно