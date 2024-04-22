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Суслонов Павел Трофимович

Место рождения

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

30.11.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.10.1843

Дочь: Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.10.1844

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Суслонов Яков Павлович

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.04.1850

Сын: Суслонов Георгий Павлович

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.09.1851

Дочь: Евфимия Павловна

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.01.1855

Сын: Суслонов Максим Павлович

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.03.1858

Сын: Суслонов Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.09.1860

Сын: Суслонов Никита Павлович

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.02.1865

Сын: Суслонов Василий Павлович

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.09.1866

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.1882

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
30.11.1905
Банниково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
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