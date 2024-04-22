Суслонов Павел Трофимович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти30.11.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
20.10.1843
Дочь: Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
17.10.1844
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
22.04.1850
Сын: Суслонов Георгий Павлович
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
08.09.1851
Дочь: Евфимия Павловна
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
20.01.1855
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
25.03.1858
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
11.09.1860
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
25.02.1865
Сын: Суслонов Василий Павлович
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
17.09.1866
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Феодосия Пантелеевна
Рождение ребёнка
12.04.1882
Дочь: Ирина Павловна
Смерть
30.11.1905