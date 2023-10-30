(Лихачева) Феодосия Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти22.05.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1843
Дочь: Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
17.10.1844
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
22.04.1850
Сын: Суслонов Георгий Павлович
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
08.09.1851
Дочь: Евфимия Павловна
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
20.01.1855
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
25.03.1858
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
11.09.1860
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
25.02.1865
Сын: Суслонов Василий Павлович
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Рождение ребёнка
17.09.1866
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Суслонов Павел Трофимович
Смерть
22.05.1878