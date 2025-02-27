Суконщикова (Леденцова) Дарья Ивановна Между 1786 и 1791 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Суконщикова (Леденцова) Дарья Ивановна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Между 1786 и 1791 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Суконщиков Александр Михайлович1788 ст. г.р.
Дети
Печаткина (Суконщикова) Александра АлександровнаВычислено 1807 ст. г.р.
(Суконщикова) Евдокия АлександровнаВычислено 1809 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1786 и 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Дочь: Печаткина (Суконщикова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: (Суконщикова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
19.01.1811 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
16.02.1812 ст.

Сын: Суконщиков Лев Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1814 ст.

Сын: Суконщиков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Вычислено 25.02.1815 ст.

Дочь: (Суконщикова) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
?.02.1816 ст.

Дочь: (Суконщикова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.1817 ст.

Сын: Суконщиков Иван Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
22.01.1819 ст.

Сын: Суконщиков Николай Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
20.11.1820 ст.

Дочь: (Суконщикова) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
12.06.1822 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
09.09.1823 ст.

Дочь: Холуева (Суконщикова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
14.01.1826 ст.

Сын: Суконщиков Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
02.05.1827 ст.

Дочь: (Суконщикова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
28.10.1828 ст.

Сын: Суконщиков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
12.03.1830 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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