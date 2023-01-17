Суконщикова (Леденцова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1786 и 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Печаткина Александра Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Лев Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Иван Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Николай Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович