Суконщикова (Леденцова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова (Леденцова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1786 и 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1786 и 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Дочь: Печаткина Александра Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1811 ст.

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.02.1812 ст.

Сын: Суконщиков Лев Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1814 ст.

Сын: Суконщиков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 25.02.1815 ст.

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.02.1816 ст.

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.1817 ст.

Сын: Суконщиков Иван Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1819 ст.

Сын: Суконщиков Николай Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1820 ст.

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.06.1822 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1823 ст.

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1826 ст.

Сын: Суконщиков Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1827 ст.

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1828 ст.

Сын: Суконщиков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1830 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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