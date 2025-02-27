Суконщикова (Леденцова) Дарья Ивановна
женский, родилась Между 1786 и 1791 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Печаткина (Суконщикова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: (Суконщикова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: (Суконщикова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Лев Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: (Суконщикова) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: (Суконщикова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Иван Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Николай Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: (Суконщикова) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: Холуева (Суконщикова) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Дочь: (Суконщикова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович
Сын: Суконщиков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Михайлович