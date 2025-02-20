(Суконщикова) Клавдия Александровна
женский, родилась Вычислено 25.02.1815 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла 04.03.1815 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
ОтецСуконщиков Александр Михайлович1788 ст. г.р.
МатьСуконщикова (Леденцова) Дарья ИвановнаМежду 1786 и 1791 ст. г.р.
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Рождение
Вычислено 25.02.1815 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1815 ст.