(Суконщикова) Клавдия Александровна Вычислено 25.02.1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Суконщикова) Клавдия Александровна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Вычислено 25.02.1815 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла 04.03.1815 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

Отец
Суконщиков Александр Михайлович1788 ст. г.р.
Мать
Суконщикова (Леденцова) Дарья ИвановнаМежду 1786 и 1791 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 25.02.1815 ст.

Отец: Суконщиков Александр Михайлович

Мать: Суконщикова (Леденцова) Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
04.03.1815 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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