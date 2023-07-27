Терпугов Семён Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Филипп Терпугов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терпугова) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терпугова) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпугов Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпугов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпугов Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терпугова) Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Волкова (Терпугова ?) Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна
Смерть
После 1909