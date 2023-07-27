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Терпугов Семён Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Филипп Терпугов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терпугова) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терпугова) Мария Семеновна

Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Семён Семёнович

Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терпугова) Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Волкова (Терпугова ?) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

Смерть
После 1909

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