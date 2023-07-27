Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.12.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терпугова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терпугова) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Семён Семёнович

Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпугов Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терпугова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпугов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Волкова (Терпугова ?) Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович

Смерть
27.12.1909 ст.

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