Терпугова Ульяна (Июлиания) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.12.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терпугова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терпугова) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпугов Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпугов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпугов Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терпугова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Волкова (Терпугова ?) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Терпугов Семён Филиппович
Смерть
27.12.1909 ст.