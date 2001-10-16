Кондратова (Пугачёва) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения05.03.1925
Дата смерти16.10.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925
Отец: Пугачёв Гаврил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1945
Сын: Пугачёв Александр Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Новодмитриевка, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
18.01.1952
Рождение ребёнка
08.01.1955
Отец ребёнка: Гичун Андрей Максимович
Бракосочетание
04.08.1959
Рождение ребёнка
01.09.1961
Сын: Кондратов Юрий Викторович
Отец ребёнка: Кондратов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1963
Сын: Кондратова Игорь Викторович
Отец ребёнка: Кондратов Виктор Васильевич
Смерть
16.10.2001