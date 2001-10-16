Кондратова (Пугачёва) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратова (Пугачёва) Мария Гавриловна

Кондратова (Пугачёва) Мария Гавриловна

Место рождения

Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.03.1925

Дата смерти

16.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925

Отец: Пугачёв Гаврил Петрович

Мать: не указана

Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1945

Сын: Пугачёв Александр Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Новодмитриевка, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
18.01.1952

Муж: Гичун Андрей Максимович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1955

Сын: Гичун Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Гичун Андрей Максимович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
04.08.1959

Муж: Кондратов Виктор Васильевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1961

Сын: Кондратов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Кондратов Виктор Васильевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1963

Сын: Кондратова Игорь Викторович

Отец ребёнка: Кондратов Виктор Васильевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
16.10.2001
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.