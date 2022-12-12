село Новодмитриевка, село Новодмитриевка, город Выкса, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Новодмитриевка

город Выкса, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
427Новодмитриевка (Дмитриевка), д. вл.при ррч. Железнице и Черничке.100112154477505
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Верхнежелезницкая волость
229. Ново-Дмитриевка, село бывшее владельческое, при речках Железнице и Чернушке, дворов 240, жителей 1496, церковь православная, школа, 4 ветряных мельницы, шерстобитня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Выкса
18635Новодмитриевкасело55°10'42°22'N-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Выкса
22715000236с Новодмитриевкасело
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