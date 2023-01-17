Седов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Седов Михаил Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Седова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Седов Иван (мл) Дмитриевич
Мать ребёнка: Седова Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Ирина Михайловна
Смерть
Неизвестно