Седов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедов Дмитрий Михайлович

Седов Дмитрий Михайлович

avatar

Место рождения

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Седов Михаил Емельянович

Мать: не указана

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Седов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Седова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Седов Иван (мл) Дмитриевич

Мать ребёнка: Седова Ирина Михайловна

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Ирина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close