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Седов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Седов Дмитрий Михайлович

Мать: Седова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
22.06.1774

Сын: Седов Евсевий Иванович

Мать ребёнка: Седова Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
13.06.1777 ст.

Сын: Седов Елисей (Евсевий) Иванович

Мать ребёнка: Седова Акилина Григорьевна

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Акилина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Параскева Максимовна

Смерть
Неизвестно
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