Седов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Седов Дмитрий Михайлович
Мать: Седова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
22.06.1774
Мать ребёнка: Седова Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.06.1777 ст.
Сын: Седов Елисей (Евсевий) Иванович
Мать ребёнка: Седова Акилина Григорьевна
Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно