Седова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Седов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Седов Иван (мл) Дмитриевич
Отец ребёнка: Седов Дмитрий Михайлович
Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно