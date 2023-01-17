Седова Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Седов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Седов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Седов Иван (мл) Дмитриевич

Отец ребёнка: Седов Дмитрий Михайлович

Салтановское, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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