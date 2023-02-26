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Клюшев Авраам Максимов

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Место рождения

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.10.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1794

Отец: Клюшев Максим Косьмин

Мать: Клюшева Федора Фёдорова

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Место жительства
С 1825
Бракосочетание
17.05.1831

Жена: Клюшева Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1831
сельцо Добаши
дворовой человек
Рождение ребёнка
06.03.1832

Дочь: Евдокия Авраамова

Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова

сельцо Добаши
Рождение ребёнка
02.10.1834

Сын: Клюшев Андрей Авраамов

Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова

сельцо Крюки
Работа или профессия
1834
сельцо Крюки
дворовой человек у полковника Фёдора Александровича Нелидова
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Олимпиада Авраамова

Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова

сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Авраамова

Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова

сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Стефанида Авраамова

Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова

сельцо Крюки
Смерть
Неизвестно
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