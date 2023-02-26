Клюшев Авраам Максимов
Место рожденияд.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.10.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1794
Отец: Клюшев Максим Косьмин
Мать: Клюшева Федора Фёдорова
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Место жительства
С 1825
Бракосочетание
17.05.1831
Жена: Клюшева Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1831
сельцо Добаши
дворовой человек
Рождение ребёнка
06.03.1832
Дочь: Евдокия Авраамова
Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова
сельцо Добаши
Рождение ребёнка
02.10.1834
Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова
сельцо Крюки
Работа или профессия
1834
сельцо Крюки
дворовой человек у полковника Фёдора Александровича Нелидова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Олимпиада Авраамова
Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова
сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяна Авраамова
Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова
сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Стефанида Авраамова
Мать ребёнка: Клюшева Мария Иванова
сельцо Крюки
Смерть
Неизвестно