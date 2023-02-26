Клюшев Максим Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюшев Максим Косьмин

Клюшев Максим Косьмин

avatar

Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Клюшев Косьма

Мать: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1794

Сын: Клюшев Авраам Максимов

Мать ребёнка: Клюшева Федора Фёдорова

д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Клюшев Артемий Максимов

Мать ребёнка: Клюшева Федора Фёдорова

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Смерть
1836
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close