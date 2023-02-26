Клюшев Максим Косьмин
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1774
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Клюшев Косьма
Мать: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1794
Мать ребёнка: Клюшева Федора Фёдорова
д.Крюки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Клюшева Федора Фёдорова
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Смерть
1836
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область