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Клюшева Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1831

Муж: Клюшев Авраам Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1831
сельцо Добаши
дворовая девка
Рождение ребёнка
06.03.1832

Дочь: Евдокия Авраамова

Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов

сельцо Добаши
Рождение ребёнка
02.10.1834

Сын: Клюшев Андрей Авраамов

Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов

сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Олимпиада Авраамова

Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов

сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Авраамова

Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов

сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Стефанида Авраамова

Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов

сельцо Крюки
Смерть
Неизвестно
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