Клюшева Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1831
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1831
сельцо Добаши
дворовая девка
Рождение ребёнка
06.03.1832
Дочь: Евдокия Авраамова
Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов
сельцо Добаши
Рождение ребёнка
02.10.1834
Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов
сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Олимпиада Авраамова
Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов
сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяна Авраамова
Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов
сельцо Крюки
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Стефанида Авраамова
Отец ребёнка: Клюшев Авраам Максимов
сельцо Крюки
Смерть
Неизвестно