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Кочетков Никифор Гаврилович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кочетков ?

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кочетков Федор Никифорович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кочетков Петр Никифорович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кочетков Артемий Никифорович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кочетков Сергей Никифорович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1842
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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