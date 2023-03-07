Кочетков Никифор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Кочетков ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кочетков Федор Никифорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кочетков Петр Никифорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кочетков Артемий Никифорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кочетков Сергей Никифорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1842