Кочетков Федор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Кочетков Никифор Гаврилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Кочеткова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кочеткова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Кочеткова Дарья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно