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Кочетков Федор Никифорович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кочетков Никифор Гаврилович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Кочеткова Дарья Никитична

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кочеткова Дарья Никитична

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Кочеткова Дарья Никитична

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Дарья Никитична

Смерть
Неизвестно
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