Кочеткова Дарья Никитична
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Кочетков Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Кочетков Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Кочетков Федор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно