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Кочеткова Дарья Никитична

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Кочетков Федор Никифорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Кочетков Федор Никифорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Кочетков Федор Никифорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Федор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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