?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
(Кочеткова) Устинья Гавриловна1790 г.р.
Кочетков Никифор Гаврилович1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Кочеткова) Устинья Гавриловна
Отец ребёнка: Кочетков ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кочетков Никифор Гаврилович
Отец ребёнка: Кочетков ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно