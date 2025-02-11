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?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Кочеткова) Устинья Гавриловна1790 г.р.
Кочетков Никифор Гаврилович1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Кочеткова) Устинья Гавриловна

Отец ребёнка: Кочетков ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кочетков Никифор Гаврилович

Отец ребёнка: Кочетков ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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