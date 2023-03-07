Кочетков Артемий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Кочетков Никифор Гаврилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агафья Артемьевна
Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кочетков Дмитрий Артемьевич
Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кочетков Константин Артемьевич
Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна
Смерть
Неизвестно