Кочетков Артемий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Артемий Никифорович

Кочетков Артемий Никифорович

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кочетков Никифор Гаврилович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафья Артемьевна

Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кочетков Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кочетков Константин Артемьевич

Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кочетков Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Кочеткова Евдокия Егоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close