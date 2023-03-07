Цецулина Анна Фадеевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Цецулин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Цецулин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Цецулин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Цецулин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Головинова Александра Цецулина
Отец ребёнка: Цецулин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно