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Цецулина Анна Фадеевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Цецулин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Цецулин Григорий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Цецулин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Цецулин Григорий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Головинова Александра Цецулина

Отец ребёнка: Цецулин Григорий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цецулин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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