Цецулин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1847
Сын: Цецулин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Цецулина Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Цецулин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Цецулина Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Головинова Александра Цецулина
Мать ребёнка: Цецулина Анна Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цецулина Анна Фадеевна
Смерть
Неизвестно