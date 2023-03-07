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Цецулин Григорий Иванович

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Место рождения

Канадей

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Цецулин Иван Иванович

Мать: Цецулина Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Цецулин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Цецулина Анна Фадеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Цецулин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Цецулина Анна Фадеевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Головинова Александра Цецулина

Мать ребёнка: Цецулина Анна Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цецулина Анна Фадеевна

Смерть
Неизвестно
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