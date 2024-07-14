Болдырев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения10.03.1903
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Болдырева Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Болдырева Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
12.10.1928
Дочь: Калашникова (Болдырева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Болдырева Екатерина Савельевна
Смерть
?.12.1941