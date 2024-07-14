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Болдырев Алексей Иванович

Место рождения

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

10.03.1903

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1903

Отец: Болдырев Иван Давыдович

Мать: Болдырева (Чупрунова) Пелагея Стефановна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Болдырева Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Болдырева Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
12.10.1928

Дочь: Калашникова (Болдырева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Болдырева Екатерина Савельевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
?.12.1941

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