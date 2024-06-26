Болдырева Екатерина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Екатерина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Болдырев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Болдырев Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.10.1928

Дочь: Калашникова (Болдырева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Болдырев Алексей Иванович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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