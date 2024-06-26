Болдырева Екатерина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Болдырев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Болдырев Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1928
Дочь: Калашникова (Болдырева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Болдырев Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно