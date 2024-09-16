Болдырева (Чупрунова) Пелагея Стефановна
Место рождения
Дата рождения06.05.1865
Дата смерти29.08.1911
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1865
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
06.10.1892
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
02.02.1894
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
22.05.1895
Дочь: Болдырева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
10.06.1896
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
10.03.1903
Сын: Болдырев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
02.12.1905
Сын: Болдырев Николай Иванович
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
27.02.1908
Сын: Болдырев Герасим Иванович
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Рождение ребёнка
30.04.1910
Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович
Смерть
29.08.1911
от горячки