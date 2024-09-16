Болдырева (Чупрунова) Пелагея Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Чупрунова) Пелагея Стефановна

Место рождения

Чердынцево, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

06.05.1865

Дата смерти

29.08.1911

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1865

Отец: Чупрунов Стефан Петрович

Мать: Чупрунова Мария Стефановна

Чердынцево, Колосовский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.10.1892

Сын: Болдырев Косма Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.02.1894

Сын: Болдырев Симеон Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.05.1895

Дочь: Болдырева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.06.1896

Сын: Болдырев Стефан Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.03.1903

Сын: Болдырев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.12.1905

Сын: Болдырев Николай Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.02.1908

Сын: Болдырев Герасим Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.04.1910

Сын: Болдырев Иван Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Давыдович

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
29.08.1911
Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
от горячки

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