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Мусихин Нестер Яковлев

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Место рождения

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Мусихин Яков Агапов

Мать: Мусихина Фекла Васильева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.02.1796 ст.

Жена: Мусихина Федосия Иванова

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1800 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мусихина Евдокия Нестерова

Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Обухова Евдокия Нестерова

Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Мусихин Трифан Нестерова

Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Мусихин Трофим Нестерова

Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова

Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мусихин Сидор Нестерова

Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1817
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