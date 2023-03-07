Мусихин Нестер Яковлев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Мусихин Яков Агапов
Мать: Мусихина Фекла Васильева
Бракосочетание
14.02.1796 ст.
Жена: Мусихина Федосия Иванова
Рождение ребёнка
03.07.1800 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мусихина Евдокия Нестерова
Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Обухова Евдокия Нестерова
Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова
Рождение ребёнка
1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Мусихина Федосия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817