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Мусихин Яков Агапов

Место рождения

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.09.1756 ст.

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1756 ст.

Отец: Мусихин Агап Петров

Мать: Мусихина Евдокия Семенова

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мусихин Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Мусихина Фекла Васильева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мусихин Фокей Яковлев

Мать ребёнка: Мусихина Фекла Васильева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мусихин Нестер Яковлев

Мать ребёнка: Мусихина Фекла Васильева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1780 ст.

Дочь: Дария Яковлевна

Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мусихин Антипа Яковлев

Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мусихин Николай Яковлев

Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Мусихин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Мусихин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мусихин Михей Яковлев

Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Зиновия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Фекла Васильева

Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1809
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