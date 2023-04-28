Мусихин Яков Агапов
Место рождения
Дата рождения09.09.1756 ст.
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1756 ст.
Отец: Мусихин Агап Петров
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Мусихина Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Мусихина Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Мусихина Фекла Васильева
Рождение ребёнка
20.03.1780 ст.
Дочь: Дария Яковлевна
Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева
Рождение ребёнка
1796
Сын: Мусихин Иван Яковлев
Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мусихин Иван Яковлев
Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Мусихина Зиновия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Фекла Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1809