Мусихина (Микрюкова) Фекла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихина (Микрюкова) Фекла Васильева

Мусихина (Микрюкова) Фекла Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Мусихин Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мусихин Фокей Яковлев

Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мусихин Нестер Яковлев

Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Яков Агапов

Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close