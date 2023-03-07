Мусихина (Микрюкова) Фекла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусихин Яков Агапов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787