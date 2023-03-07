Мусихина (Катаева) Зиновия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Катаева) Зиновия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1780 ст.

Дочь: Дария Яковлевна

Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мусихин Антипа Яковлев

Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мусихин Николай Яковлев

Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Мусихин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Мусихин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мусихин Михей Яковлев

Отец ребёнка: Мусихин Яков Агапов

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Яков Агапов

Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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