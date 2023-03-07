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Мусихин Трифан Нестерова

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Место рождения

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Мусихин Нестер Яковлев

Мать: Мусихина Федосия Иванова

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мусихин Иван Трифонов

Мать ребёнка: Мусихина Федосия Фомина

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Трифонова

Мать ребёнка: Мусихина Федосия Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Федосия Фомина

Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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