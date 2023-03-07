Мусихин Трифан Нестерова
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Мусихин Нестер Яковлев
Мать: Мусихина Федосия Иванова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Мусихина Федосия Фомина
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Трифонова
Мать ребёнка: Мусихина Федосия Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Федосия Фомина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно