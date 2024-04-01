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Григоров Яков Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1871

Отец: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Мать: Возм Алексеева 1, Григорова 2 Параскева Алексеевна

Бракосочетание
04.02.1894

Жена: Григорова Анисья Алексеева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 22 ж. 18. пос Плосского, каз. дочь
Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Григоров Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
был записан 9 января 1894, видимо так у родственников. ЦГА РК ф. 843 оп. 1 д. 163 л. 34 об. - 35 Воспр. Василий Денисович Сорокин, к. ж Васса Иванова Бутакова
Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Григоров Иван Яковлев

Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
14.04.1898

Дочь: Василиса Яковлева

Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
11.09.1903

Сын: Григоров Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Григоров Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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