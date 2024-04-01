Григоров Яков Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1871
Бракосочетание
04.02.1894
м. 22 ж. 18. пос Плосского, каз. дочь
Рождение ребёнка
23.12.1894
Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева
был записан 9 января 1894, видимо так у родственников. ЦГА РК ф. 843 оп. 1 д. 163 л. 34 об. - 35 Воспр. Василий Денисович Сорокин, к. ж Васса Иванова Бутакова
Рождение ребёнка
19.10.1896
Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
14.04.1898
Дочь: Василиса Яковлева
Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
11.09.1903
Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Григоров Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Григорова Анисья Алексеева
Смерть
Неизвестно