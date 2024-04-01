Возм Алексеева 1, Григорова 2 Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1853
Сын: Григоров Евстафий Матвеев
Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
?.06.1858
Дочь: Агрипина Матвеева
Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
10.06.1859
Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
09.10.1860
Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
23.10.1871
Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуклина Ефимия Матвеева
Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно