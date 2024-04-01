Возм Алексеева 1, Григорова 2 Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВозм Алексеева 1, Григорова 2 Параскева Алексеевна

Возм Алексеева 1, Григорова 2 Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1853

Сын: Григоров Евстафий Матвеев

Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
?.06.1858

Дочь: Агрипина Матвеева

Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
10.06.1859

Сын: Григоров Козма Матвеев

Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
09.10.1860

Сын: Григоров Яков Матвеев

Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Григоров Яков Матвеев

Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуклина Ефимия Матвеева

Отец ребёнка: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоров Матвей Казак Ст. Полуденной Федоров

Смерть
Неизвестно
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