Шайкин Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайкин Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайкина Жанна Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайкина Жанна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайкина Жанна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник цеха Мороторостроитель
Смерть
2011
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