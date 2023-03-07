Шайкин Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шайкина Жанна Алексеевна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шайкина Жанна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шайкина Жанна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник цеха Мороторостроитель
Смерть
2011