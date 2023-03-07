Шайкина (Солодовникова) Жанна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайкина (Солодовникова) Жанна Алексеевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

Около 2020

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Солодовников Алексей Иванович

Мать: Солодовникова Евдокия Григорьевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайкин Анатолий Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайкин Анатолий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайкин Анатолий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Около 2020
Самара, Самара, Самарская область
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