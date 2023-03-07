Шайкина (Солодовникова) Жанна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смертиОколо 2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайкин Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайкин Анатолий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 2020