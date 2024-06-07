Зайцов Семен Артемьевич 1686 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцов Семен Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

?.12.1726

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Зайцов Артемий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцова Устинья Минеевна

Рождение ребёнка
1699

Сын: Зайцов Степан Семенович

Мать ребёнка: Зайцова Устинья Минеевна

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Зайцова Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Зайцова Устинья Минеевна

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Зайцова Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Зайцова Устинья Минеевна

Рождение ребёнка
1716

Сын: Зайцов Иван Семенович

Мать ребёнка: Зайцова Устинья Минеевна

Смерть
?.12.1726

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