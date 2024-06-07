Зайцов Семен Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смерти?.12.1726
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Зайцов Артемий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцова Устинья Минеевна
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: Зайцова Устинья Минеевна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Зайцова Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Зайцова Устинья Минеевна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Зайцова Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Зайцова Устинья Минеевна
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Зайцова Устинья Минеевна
Смерть
?.12.1726