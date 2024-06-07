Зайцова Устинья Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Зайцов Семен Артемьевич
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Зайцова Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Зайцов Семен Артемьевич
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Зайцова Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Зайцов Семен Артемьевич
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Зайцов Семен Артемьевич
Смерть
Неизвестно