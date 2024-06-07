Зайцова Устинья Минеевна 1688 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцова Устинья Минеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцов Семен Артемьевич

Рождение ребёнка
1699

Сын: Зайцов Степан Семенович

Отец ребёнка: Зайцов Семен Артемьевич

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Зайцова Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Зайцов Семен Артемьевич

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Зайцова Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Зайцов Семен Артемьевич

Рождение ребёнка
1716

Сын: Зайцов Иван Семенович

Отец ребёнка: Зайцов Семен Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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