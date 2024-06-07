Зайцов Артемий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заец Алексей Тарасович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1667
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1667
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1686
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно