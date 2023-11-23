Ерасова (Моисеева) Елизавета Варфоломеевна
Место рожденияд. Наумова, Милятинская волость, Мосальский уезд, Калужская губерния
Дата рождения15.09.1906
Дата смерти15.03.1994
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906
Отец: Моисеев Варфоломей
Мать: Моисеева Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1938
Смерть
15.03.1994
Похороны
Неизвестно