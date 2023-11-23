Ерасова (Моисеева) Елизавета Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерасова (Моисеева) Елизавета Варфоломеевна

Место рождения

д. Наумова, Милятинская волость, Мосальский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

15.09.1906

Дата смерти

15.03.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906

Отец: Моисеев Варфоломей

Мать: Моисеева Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерасов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерасов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерасов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
18.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерасов Сергей Андреевич

Смерть
15.03.1994
Похороны
Неизвестно

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