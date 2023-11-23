Моисеева Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1946 и 1947

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Моисеева) Татьяна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Моисеева) Катерина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Моисеева) Аксинья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова (Моисеева) Анастасия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Варфоломей

Рождение ребёнка
15.09.1906

Дочь: Ерасова (Моисеева) Елизавета Варфоломеевна

Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Меньшова (Моисеева) Александра Варфоломеевна

Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей

Работа или профессия
Между 1940 и 1946
сидела с ребенком дочери Татьяны
Смерть
Между 1946 и 1947
Умерла в 1946-1947 в д. Наумово, вернувшись к дочери Аксинье

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