Моисеева Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1946 и 1947
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Моисеева) Татьяна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Моисеева) Катерина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Моисеева) Аксинья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова (Моисеева) Анастасия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисеев Варфоломей
Рождение ребёнка
15.09.1906
Дочь: Ерасова (Моисеева) Елизавета Варфоломеевна
Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Меньшова (Моисеева) Александра Варфоломеевна
Отец ребёнка: Моисеев Варфоломей
Работа или профессия
Между 1940 и 1946
сидела с ребенком дочери Татьяны
Смерть
Между 1946 и 1947
Умерла в 1946-1947 в д. Наумово, вернувшись к дочери Аксинье