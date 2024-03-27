Аитов Абдул-Мязить
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1798
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Фейзуллова) Бадернися Третья Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: (Алембикова) Гярифя Вторая Жена
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мазитов Хасан
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мазитов Низаметдин
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мазитов Камалетдин
Мать ребёнка: Абдулмазитова (Гибайдуллина) Хабибжамал Первая Жена
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Мазитова) Мясуфа
Мать ребёнка: (Алембикова) Гярифя Вторая Жена