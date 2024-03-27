Аюпов Абдул-Латыйф
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Муртазин Аит Мулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Латыйфова) Шарифжамал
Мать ребёнка: Абдуллатыйфа (Сайфуллова) Насиха Вторая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латыйфов Сагъди
Мать ребёнка: Абдуллатыйфа (Сайфуллова) Насиха Вторая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Аитов Абдул-Мязить
Мать ребёнка: Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена
Рождение ребёнка
1815
Сын: Латыйфов Фахертдин
Мать ребёнка: Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена
Рождение ребёнка
1820
Сын: Латыйфов Шамсетдин
Мать ребёнка: Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена
Рождение ребёнка
1821
Сын: Латыйфов Гайзатулла
Мать ребёнка: Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена
Смерть
Неизвестно